Imperia. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate la scorsa settimana, il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori e un allenatore del girone A di Promozione.

Edoardo Perrone (Varazze Don Bosco) è stato squalificato per quattro turni, espulso in quanto “calciatore di riserva in panchina, dopo una decisione sfavorevole del direttore di gara, si alzava urlandogli un’espressione ingiuriosa. Al rientro negli spogliatoi per l’intervallo, rivolgeva ad un assistente arbitrale un’espressione gravemente irriguardosa”.

Tre giornate di squalifica a Daniel Saporito (Varazze Don Bosco), espulso perché “dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, reagiva mettendogli entrambe le mani al collo, senza conseguenze lesive”.

Nicolò Limonta (Voltrese Vultur) è stato fermato per tre gare in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara espressioni ingiuriose”. Marco Zizzini, Giovanni Monaco (Bragno), Andrea Gloria (Ceriale) e Michele Tosques (Varazze Don Bosco) dovranno saltare una partita. Andrea Biolzi, allenatore del Ceriale, non potrà sedere in panchina per una gara.

La classifica marcatori dopo 22 giornate:

20 reti: L. Anselmo (Bragno)

17 reti: Akkari (Sestrese)

15 reti: Miceli (Ospedaletti)

11 reti: Burdisso (Dianese e Golfo), Fassone (Vallescrivia)

10 reti: A. Rocca (Loanesi San Francesco)

9 reti: Mancini (Arenzano), Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Scappatura (Ospedaletti), Rovella (Taggia), Boggiano (Voltrese Vultur), Romeo (Arenzano/Bragno), Draghici (Serra Riccò)

7 reti: Sofia (Celle Ligure), Murabito (Legino), Botti (Taggia)

6 reti: F. Sturaro (Ospedaletti), Cuneo (Taggia), Zani (Sestrese), G. Insolito (Loanesi San Francesco), D. Vallerga (Celle Ligure), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego)

5 reti: Grabinski (Arenzano), Torra (Bragno), Salis (Legino), Tarantola (Taggia), Canu (Dianese e Golfo), Di Lorenzo (Loanesi San Francesco), Cutellè (San Stevese), Balestrino (Voltrese Vultur), Perrone (Varazze Don Bosco)

4 reti: Garassino, Castello (Loanesi San Francesco), Termini (Voltrese Vultur), A. Numeroso (Dianese e Golfo), G. Paini, Guerrieri (Varazze Don Bosco), Guirat (Taggia), A. Anselmo (Arenzano)

3 reti: Gerbasi (Taggia), L. Baroni (Varazze Don Bosco), Brignoli (Dianese e Golfo), Metalla, Pereyra (Arenzano), Damonte, Rusca (Arenzano), Sattin, Mereto (Sestrese), Espinal, Al. Negro, Gambacorta (Ospedaletti), Schirru, Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), Zizzini (Bragno), Limonta (Voltrese Vultur), Poggioli (Serra Riccò), Traverso (Vallescrivia)

2 reti: Molon (Vallescrivia), Fiuzzi (Taggia), F. Burdo, Bianchi, Ennaouy, F. Re, Rizzo (Serra Riccò), An. Piombo, Alò (Celle Ligure), Nocentini, Pinna, Savaia (Mignanego), De Flaviis, Rambaldi, Crudo, Stamilla, Lanteri, Russo, El Kamli (San Stevese), F. Insolito, Condorelli (Loanesi San Francesco), Federici, Piroli, Camara, M. Raso (Sestrese), Alasia (Ospedaletti), Colli, Greco, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Fantoni, Tomao, Dominici (Ceriale), Gagliardi, Sulla, Minardi (Varazze Don Bosco), Pereyra (Arenzano), Semperboni, Spadoni (Legino), Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Gentile, G. Insolito, Pisano, Prinzi, Antonelli (Loanesi San Francesco), Lanzalaco (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Bondelli, Brema (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Gazzo, Poggioli (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Michero, Gloria, Cutuli, Ricotta (Ceriale), Angius, Ferrari, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio, G. Maralino (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, Piazza, Mrahi (Dianese e Golfo), Orcino, Giguet, Damonte, E. Rampini, Camara, Termini, Fiorito (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Matranga, El Atiki, Torre, Prestia (Vallescrivia), Pili, Majid, Morielli, Balbi (Legino), Gallo, Pesco, Rosso, Salmaso, Minghinelli, Ravoncoli (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, G. Brizio (San Stevese), Ansaldo, Gjoka, Di Sisto (Sestrese), Cadenazzi, Ambesi, Ventre, Cassini (Ospedaletti), Vassallo (Bragno)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur), Al. Negro (pro Vallescrivia), Ferrada (pro Celle Ligure).