Promozione, finisce con un pareggio Taggia-Loanesi

Taggia. Finisce con un pareggio Taggia-Loanesi.

La partita, valida per la 23esima giornata del girone A di Promozione, si è infatti conclusa 1-1. I padroni di casa si piazzano così in terza posizione in classifica con 43 punti. Domenica prossima, alle 15, il Taggia giocherà fuori casa contro l’Ospedaletti Calcio.

Promozione- 23esima giornata

Taggia-Loanesi 1-1

Reti: 29’Botti (T) 56’Condorelli (L)

Taggia: Pronesti, Ravoncoli, Di Fabrizio, Tarantola, Minghinelli, Fiuzzi, Botti, Rosso, Rovella, Gerbasi, Salmaso. A disposizione (Prato, Balbo, Mangione, Coluccio, Pinasco, Ferrigno, Guirat, Morselli, Cuneo). Allenatore: Maiano

Loanesi: Vernice, Murru, Leo, Condorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, G. Isolito, F. Insolito. A disposizione (Bracco, Piazzai, Pisano, Puddu, Staltari, Prinzi, Campagna). Allenatore: Rivituso

Arbitro: Franzoni di Lovere