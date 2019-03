Promozione, finisce con un pareggio la partita tra Taggia e Voltrese Vultur

Taggia. E’ finita con un pareggio la partita tra Taggia e Voltrese Vultur (1-1).

Il risultato finale della partita, valida per la 27esima giornata del girone A di Promozione, andata in scena al ‘Marzocchini’ non ha permesso ai giallorossi di superare i genovesi. I taggesi il 7 aprile, alle 15, dovranno vedersela fuori casa con il Celle Ligure.

Promozione – 27esima giornata

Taggia-Voltrese Vultur 1-1

Reti: Calautti (V, rigore) 15’V. Gallo (T)

Taggia: Pronesti, Arduin, Di Fabrizio, Tarantola, Mangione, Panizzi S., Salmaso, Rosso, Rovella, Gallo, Pinasco. Allenatore: Maiano.

Voltrese: Ragusi, Angius, Della Vecchia, Ferrari, Termini, Calautti, Mantero, Icardi, Pastorino, Nourredine, Piccardo. Allenatore: Baietta

Arbitro: Tortora di Albenga