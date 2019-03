Imperia. Sono aperti da stamattina alle 8 i seggi per le primarie del Partito democratico. Iscritti e simpatizzanti possono votare fino alle 20. recandosi nelle sedi dei circoli o negli gazebo allestiti in tutta la provincia.

Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sfidano per la segreteria del principale partito della sinistra.

di 17 Galleria fotografica Primarie Pd 3 marzo 2019









Le operazione di voto si sono aperte senza problemi e gli elettori stanno affluendo ai seggi.

Attesa per il risultato nei centri che a maggio andranno al voto amministrativo, in particolare Sanremo e Ventimiglia.

Gli scatti che si riferiscono alle operazioni di voto in corso a Imperia sezioni di Oneglia (Palazzo ex Cremlino) Porto Maurizio (Fondura e via Carducci) Sanremo piazza Colombo, Ventimiglia e Vallecrosia, sono a cura di Marco Salutari, Elisa Colli e Jacopo Gugliotta.