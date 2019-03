Primarie Pd, anche in provincia di Imperia vince Nicola Zingaretti col 67 per cento dei voti

Imperia. Con 2.572 voti di preferenza equivalenti al 67,7 per cento Nicola Zingaretti vince le Primarie del suo partito anche in provincia di Imperia. Distanziati Maurizio Martina (658 pari al 17,33 per cento) e Roberto Giacchetti (566, 14,91 per cento).

Ai seggi e ai gazebo si sono recati 3.812 iscritti e simpatizzanti “dem“. I voti validi sono stati 3796, 9 le schede bianche, 7 le nulle.

Il governatore del Lazio che a livello nazionale ha collezionato oltre un milione di preferenze ha trionfato in tutti i centri.

Una bella soddisfazione per il presentatore della mozione Zingaretti Antonio De Bonis: l’ex segretario cittadino del capoluogo si era dimesso all’indomani della sconfitta del Pd alle elezioni amministrative del 2018 a Imperia.