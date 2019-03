Prima storica convocazione nella Nazionale Sarda per l’attaccante della Sanremese Daniele Molino

Sanremo. L’attaccante della Sanremese Daniele Molino entra nella storia della Nazionale Sarda con la prima convocazione diramata dal CT Bernardo Mereu. C’è anche un po’ di biancoazzurro nella selezione pubblicata in vista della prima uscita ufficiale in programma il prossimo 19 marzo.

“È sicuramente un grande piacere essere presente al primo stage della Nazionale Sarda – commenta Molino – sarà una grande emozione perché sono molto legato alla mia terra”. L’obiettivo della neonata Nazionale Sarda è l’Europeo 2019 organizzato per il prossimo giugno dalla Confederation of Indipendent Football Associations nel territorio della Repubblica del Artsakh, in Azerbaigian, autoproclamatosi indipendente.

Tra i convocati anche molti giocatori che da anni calcano i campi della Serie A, da Sau a Murru, da Acquafresca a Deiola, dai fratelli Mancosu al fresco esordiente in massima serie Doratiotto.