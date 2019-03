Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia pareggia con il Quiliano&Valleggia

Vallecrosia. Domenica scorsa il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha pareggiato in casa con il Quiliano&Valleggia.

La partita, valida per la 20esima giornata del girone A di Prima Categoria, è finita 0-0. I biancorossi si trovano così in settima posizione con 29 punti. Oggi scenderanno nuovamente in campo contro la Veloce. Sono pronti a dare il meglio di sé e portare a casa nuovi punti.

Prima Categoria- 20esima giornata

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Quiliano&Valleggia 0-0

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Sgrò, Meo, Cane, Giglio, Marafioti, Boussana, Gallo, Grandi, S. Tabacchiera, V. Tabacchiera, Condrò. A disposizione (Cedeno, Santamaria, Bianco, Cianci, Giovinazzo). Allenatore: Medori

Quiliano & Valleggia: Nucci, Vezzolla, Carocci, Buffo, Salinas, Russo, Fabbretti, Armellino, Vario, Grippo, Briano. A disposizione (Fradella, Mellogno, Bondi, Vivalda, Marouf, Ottonello, Vittori, Palomba, Bazzano). Allenatore: Ferraro

Arbitro: Ciprian Cazacu di Albenga