Prima Categoria, Il Camporosso mette ko il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Camporosso. Il Camporosso oggi pomeriggio ha travolto il Don Bosco Vallecrosia Intemelia aggiudicandosi così l’atteso derby per 5-2.

La partita era valida per la 23esima giornata del girone A di Prima Categoria. Con questi tre punti i ragazzi di mister Luci arrivano secondi in classifica, mentre il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perdi posizioni. Domenica prossima il Camporosso dovrà affrontare il Baia Alassio fuori casa, i biancorossi invece dovranno vedersela in casa contro lo Speranza.

Prima Categoria- 23esima giornata

Camporosso-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 5-2

Reti: 3′ 63′ 65’Zito (C) 6’Marafioti (D) 47’Cordì (C) 76’Giovinazzo (D) 85’Cascina (C)

Camporosso: Farsoni, Rapallino, Cordì, Truisi, Messineo, Piana, Grifo, Iezzi, Pesco, Zito, Trevisan. A disposizione (Aghemo, Sacca, Lettieri, Lentini, D. Giunta, Piantoni, Cascina, Orlando, M. Luci). Allenatore: Luci

Don Bosco Valle Intemelia: Sgrò, Meo, Cane, Condrò, Santamaria, S. Tabacchiera, Gallo, Cianci, Marafioti, V. Tabacchiera, Boussana. A disposizione (Cedeno, Caccamo, Giovinazzo, Rotella, Gentile). Allenatore: Medori

Arbitro: Di Maria di Chiavari