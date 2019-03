Prima Categoria, brutta partita per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia contro la Veloce

Vallecrosia. Brutta partita per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che domenica scorsa ha perso sul campo della Veloce 1910.

I biancorossi hanno ceduto infatti per 3-0 durante la partita valida per 21esima giornata del girone A di Prima Categoria. Scendono così in classifica con 29 punti. Domenica 24 marzo, alle 15, ospiteranno al campo Zaccari di Camporosso l’Aurora Calcio.

Prima Categoria- 21esima giornata

Veloce-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 3-0

Reti: 9’Maida, 25’Vejseli (rigore) 47’Fanelli (V)

Veloce Savona: Cerone, Palmiere, Barranca, Guerra, Cosentino, Pasquino, Damonte, Vejseli, Fanelli, Maida, Colombino. A disposizione (Ceraolo, Bruzzone, Crino, Montalto, Montaldo, Rapa, Penna, Scerra, Tiola). Allenatore: Gerundo

Don Bosco Valle Intemelia:

Arbitro: Marenzana di Novi Ligure