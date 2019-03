Presentato il sesto candidato sindaco a Ventimiglia, ma è un ‘pesce d’aprile’

Ventimiglia. Dopo i cinque candidati sindaco che hanno già sciolto le riserve, a Ventimiglia lunedì (1 aprile) si presenterà il sesto: Alessio Sanpietro. Nome del presunto candidato (che si chiama come un pesce) e data della candidatura non lasciano adito a dubbi: anche la campagna elettorale ventimigliese è stata colpita dal pesce d’aprile.

Di seguito la presentazione del ‘candidato’ da parte di Gianfranco Raimondo:

«UNA NUOVA CANDIDATURA A VENTIMIGLIA. Il dottor Alessio Sanpietro sarà il nuovo candidato Sindaco per la lista “VENTIMIGLIA NEL BLU’ “……..la candidatura e la lista degli aspiranti consiglieri sarà resa nota il prossimo lunedì mentre verrà ufficializzata nel corso di una conferenza stampa nei giorni seguenti. Il dottor Sampietro è un giovane manager ,attualmente dirigente di un settore di un’industria impegnata nella nautica che opera nel Principato di Monaco dove abitualmente risiede ,non lontano dal centro storico di MOnaco, ma con residenza in una delle frazioni ventimigliesi dove possiede una villetta e dove passa i periodi di riposo con la famiglia…….sposato con un figlio ……..conduce vita ritirata e non è noto nell’ambiente del jet set monegasco….. Come abbiamo già reso noto la lista “VENTIMIGLIA NEL BLU’ presenta i propri candidati con l’intenzione,come ci ha dichiarato il coordinatore ingegner Pescatore…….di far eleggere almeno un consigliere che possa in consiglio comunale trasversalmente appoggiare i progetti e programmi che siano favorevoli a sviluppi della città in funzione dela costruendo porto che potrebbe diventare un vero volano per un lancio turistico e impreditoriale di una parte della città anche in funzioni dei nuovi spazi che dovrebbero venire a crearsi con lo sblocco delparco Roia …..ma sopratutto nella zona residenziale e turistica ad est del centro abitato ……Come sempre facciamo gli auguri con un “in bocca al lupo” ai nuovi candidati in attesa di conoscere anche i loro programmi dettagliatamente e poter così capire le vere intenzioni di “VENTIMIGLIA NEL BLU’».