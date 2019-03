Montecarlo. Nel corso di una conferenza stampa, organizzata nella prestigiosa Sala Médicin del Casinò di Montecarlo, è stata presentata, il 26 marzo, dal direttore artistico Jean René Palacio.

Il nutrito programma degli spettacoli estivi alla Sala Garnier, allo Sporting e al Jimmi’z, nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 19 agosto. Tra le “vedettes” figurano il 2 e 3 agosto i cantanti Sting e Marco Mengoni (vincitore del Festival di Sanremo del 2013); come è bella tradizione ci saranno le serate di mondanità in occasione del Master di Tennis del mese di aprile e del Grand prix automobilistico di maggio; lo spettacolo di colori e fantasia del celebre Circle du Soleil è in programma alla Salle des étoiles dal 15 al 19 agosto.

Nella foto del prof. Raneri vediamo alcuni momenti della presentazione dei programmi in TV. Per ulteriori ragguagli tel. 37798063636.(e.r.)