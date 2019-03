Prelà, due auto incendiate. Non escluso il dolo

Prelà Due vetture parcheggiate, una Toyota Yaris e una Renault Kangoo, per cause da stabilire, sono andate in fiamme verso le 4. E’ successo in località Tavole e sul posto, oltre i vigili del fuoco dal Comando di Imperia, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Non è escluso che l’incendio sia scaturito per cause dolose.