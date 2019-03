Potatura alberi e manifestazioni del 7 aprile, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Indispensabile un chiarimento»

Bordighera. Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera fa delle considerazioni sulla potatura degli alberi in via Romana e sulle manifestazioni che si terranno il 7 aprile.

«Ho ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni e manifestazioni di preoccupazione da parte di cittadini di Bordighera in merito ai lavori di potatura degli alberi di via Romana. Mi sono attivato per consultare gli uffici comunali competenti ed ho ricevuto assicurazioni circa la appropriatezza del lavoro svolto. Ho voluto però sentire anche il parere di alcuni esperti che mi hanno al contrario espresso critiche sia sulla tempistica che sulle modalità della potatura.

In particolare mi è stato spiegato che la potatura, specialmente in anni secchi e caldi come l’attuale, deve essere eseguita a gennaio massimo a febbraio prima della bottonatura. Inoltre mi si è detto che le modalità radicali effettuate di taglio dei rami anche giovani, specialmente se non accompagnate da adeguate tecniche tramite apposizione di mastici stuccanti, espongono gli alberi a infezioni e gravi rischi di indebolimento. Riterrei indispensabile un chiarimento ufficiale da parte del sindaco e dell’amministrazione.

Segnalo anche che ho saputo oggi che il giorno 7 aprile nella stessa sede del lungomare e nelle stesse ore si sovrapporranno due importanti eventi. Si tratta del mercatino mensile dell’antiquariato e della sfilata delle auto storiche. Sono dubbioso che manifestazioni così frequentate possano svolgersi nello stesso momento sia per motivi organizzativi che per motivi di sicurezza.

Attendo che l’amministrazione, che pochi giorni fa ha spostato la festa di Sant. Ampelio dalla sua amatissima sede storica di piazza del Municipio alla Spianata del Capo proprio per maggiori garanzie di sicurezza, voglia ora chiarire a noi e alla cittadinanza il cronoprogramma della giornata del 7 aprile» - dice Giuseppe Trucchi Semplicemente Bordighera.