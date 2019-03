Perinaldo. E’ stata estratta dall’auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco: la donna finita sottostrada con la propria vettura verso le 15.15. Stava percorrendo una strada sterrata in località Zuardo-Roglio quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo (una Smarta) ed è finita giù dalle fasce rotolando per almeno 5 metri.

All’arrivo dei soccorritori la donna era cosciente e quando è stata estricata dalla’auto – immobilizzata sulla tavola spinale – era vigile e parlava. Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuto il personale del 118 su automedica e ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e i carabinieri, primi ad arrivare.

Dopo le prime cure d’emergenza la donna, che ha circa 50 anni, è stata caricata a bordo dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per poi essere trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe la prima volta che, la donna, esce fuori strada con l’auto in quella zona, dove risiede. Era già successo l’anno scorso.