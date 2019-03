Perinaldo, finisce con l’auto in un dirupo. Interviene l’elisoccorso

Perinaldo. Mobilitazione di soccorsi per una donna ferita. Secondo le prime frammentarie informazioni, verso le 15.15, un’anziana, alla guida di un’auto, per cause da stabilire, sarebbe finita in un dirupo in località Zuardo.

Il 118 interviene con il personale dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. La donna, secondo chi ha lanciato l’allarme, sarebbe in stato di incoscienza. E’ stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco di stanza a Genova.