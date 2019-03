Bordighera. Grande partecipazione domenica mattina 3 marzo alla palestra C. Conrieri di atlete under 13 (ragazze nate negli anni 2006/07) allo stage formativo per il settore giovanile femminile nell’ambito del progetto “Levant06”.

Una ventina di giovani atlete tra le quali cinque atlete dell’ABC Bordighera che hanno aderito a questa iniziativa, con ragazze delle società del Monaco, Mentone, Riviera Handball Imperia ed altre società francesio. Le giovani promesse della pallamano femminile del bacino sportivo denominato “inter-bassins Levant06” che comprende le società da Monaco a

Imperia, dalle 10 alle 12 ed ospitate nella palestra C. Conrieri di via Pelloux hanno dato vita ad un intenso ma divertente allenamento sotto le direttive dei tecnici nominati dal Comitè delle Alpi Marittime, Mai Monfort e Jean-Claude Asnong inteso a migliorare la tecnica di gioco delle ragazze presenti.

Pallamano femminile: l'ABC Bordighera partecipa al progetto "Levant06"









I tecnici presenti avranno anche il compito di selezionare le migliori atlete per la costituzione di una rappresentativa del bacino che parteciperà questa primavera-estate a tornei nella vicina Francia e probabilmente al Trofeo Topolino di Misano Adriatico. Al termine soddisfazione nei volti delle giovani promesse della pallamano rosa, evento ritenuto di grande interesse da parte del presidente dell’ABC Bordighera Donatella Albano che da sempre è molto attenta alle esigenze dei giovani e, in questo caso, delle giovani ragazze.