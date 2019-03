Padre Fabio Baggio fa visita alla diocesi di Ventimiglia-Sanremo

Ventimiglia. Martedì 19 marzo la diocesi di Ventimiglia-Sanremo riceverà una visita importante e significativa, quella di padre Fabio Baggio CS -sotto segretario della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Padre Baggio viene a Ventimiglia per conoscere qual è la situazione attuale del fenomeno migratorio e per questo, oltre ad incontrare la Caritas Intemelia, visiterà il Campo del Parco Roya. Alle 17 interverrà ad un incontro pubblico al MAR Forte dell’Annunziata per parlare de “I quattro verbi di Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere, integrare un invito all’Europa“. La cittadinanza è cordialmente invitata.

Nella tarda mattinata si coglierà l’occasione della gradita visita per inaugurare gli alloggi del Condominio solidale intestato alla donatrice, la signora Moroni. Si sono infatti conclusi i lavori di ristrutturazione finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana e nelle prossime settimane la Caritas Intemelia potrà ampliare i propri servizi di accoglienza temporanea in favore di persone e famiglie in difficoltà.