Ospedaletti. E’ di un ferito in gravissimi condizioni e due mezzi distrutti il bilancio dell’incidente stradale sull’Aurelia successo verso le 12.10. La zona è quella di corso Regina Margherita di fronte al bar Alexandra.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, appresa da testimoni sul luogo, sembrerebbe che uno scooter T-Max, che viaggiava in direzione levante, condotto da un uomo di mezza età si sia schiantato frontalmente contro una Volkswagen Polo, con a bordo due anziani del posto, che stava svoltando dalla strada principale in in Matteotti.

Ad avere la peggio nel terribile urto è stato ovviamente lo scooterista, che è rimasto a terra incosciente ed ha perso molto sangue. Il 118 è intervenuto con l’automedica e l’ambulanza di Ospedaletti Emergenza, che ha la sede lì vicino. Vista la gravità delle ferite riportate dall’uomo interviene anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco.

Quest’ultimo atterra nella piazzola attrezzata presso l’ospedale Saint Charles di Bordigher. L’uomo vien trasportato lì in ambulanza per poi, in volo, raggiungere il Santa Corona di Pietra Ligure.