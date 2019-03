Ospedaletti per Tutti è pronta a riportare il sindaco Paolo Blancardi alla guida della Città delle Rose, forte di quindici anni di amministrazione portati avanti coniugando, ad ogni tornata elettorale, esperienza e rinnovamento.

E’ stato inaugurato questa sera, alla presenza del primo cittadino, dei candidati e di tanti sostenitori, il point elettorale della formazione civica che vedrà sicuramente tra i candidati consiglieri, gli storici Caterina Cereghetti, Danilo Barale, Neelma Canova, Maurizio Taggiasco. Tra gli outsider, invece, l’avvocato Rosita Aiello, Christian Scalzi (Tounament director in Europa per Partypokert), l’agente immobiliare Monica Regis, la vice sindaco in pectore Nadia Bruzzo, il geometra Cesare Rambaldi e Lorenzo Scali. Mancherebbe all’appello un solo un nome per chiudere la rosa di Blancardi.

“La nostra lista rinnoverà il 50% dei candidati – commenta il sindaco – come sempre ha fatto negli anni precedenti. Il nostro progetto è partito 15 anni fa con Eraldo Crespi ed è stato un piacere rivederlo questa sera. Nel futuro di Ospedaletti vedo un porto finito, una pista ciclabile che sarà terminata verso Ponente, il recupero della vecchia stazione e di Villa Sultana”.

Da registrare, a sorpresa, il saluto dell’avversario alla corsa per il Comune Daniele Cimiotti. Per i due candidati un brindisi di buona campagna elettorale.