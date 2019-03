Ospedaletti, Lugarà: “E’ un dettaglio essere donna, ci vuole un bravo sindaco”

Sanremo. Trentasette anni, avvocato e donna. Valentina Lugarà è pronta a lanciarsi nella mischia della politica e si racconta a Riviera24.it nella video intervista di presentazione.

La candidata della lista civica ViviAmo Ospedaletti dovrà vedersela con il sindaco uscente Paolo Blancardi e lo sfidante Daniele Cimiotti. Lei, unica donna in lizza per la poltrona di primo cittadino, ci tiene a ribadire: “E’ un dettaglio, non dobbiamo farne una questione di genere. L’importante è essere un bravo sindaco e soprattutto sindaco di tutti gli ospedalettesi”.