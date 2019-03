Ospedaletti. Un liquido rosso e maleodorante nel rio che da strada delle Ginestre raggiunge la spiaggia. A segnalarlo sono stati alcuni abitanti, preoccupati dello strano colore di quella che dovrebbe essere acqua pura. Al momento non ci sono certezze, ma sembrerebbe trattarsi di anilina: la sostanza usata per tingere la ginestra e i cui scarti, trattandosi di un composto a base di benzene, dovrebbero essere smaltiti in modo corretto e non gettati nelle acque di un torrente.