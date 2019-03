Opere dell’amministrazione Ioculano, la Lega replica punto per punto

Ventimiglia. In questi giorni è stato diffuso un volantino contenente un elenco dei traguardi raggiunti nei cinque anni di

amministrazione Ioculano. Immediata la reazione della Lega Ventimiglia che ha voluto «Replicare punto per punto al fine di fugare ogni dubbio sulla paternità delle opere citate.

Primo punto in questione è la realizzazione del costruendo porto di Ventimiglia: Vogliamo ricordare al sindaco Ioculano che la pratica è stata avviata da una giunta di centrodestra e portato avanti grazie a varianti urbanistiche definite dalla Regione governata dal centrodestra» hanno sottolineato i candidati di Lega Ventimiglia.

Ed è sempre grazie alla Regione di centrodestra se si sono potuti ottenere fondi per la realizzazione della ciclopedonale che ha visto la sua concretizzazione seguendo un progetto europeo ottenuto con la collaborazione della Regione stessa. Impronta del centrodestra anche sulla nascita della zona franca urbana o sulla realizzazione dei sottopassi che seguono semplicemente un accordo di programma avviato da un’amministrazione di centrodestra e sottoscritto poi dai commissari.

Ci si domanda inoltre se siano da considerare dei risultati da fare propri quelli relativi a: Inriviera, che è un consorzio turistico realizzato con altri 18 comuni del comprensorio, la zona fitness dei giardini Reggio, che è iniziativa di privati tramite bilancio partecipativo, o ancora l’orangerie, iniziativa di associazione con fondi privati.

Discorso a parte per quanto riguarda la questione dei parcheggi che rappresenta una grande ed attuale criticità per Ventimiglia. La realizzazione dei posteggi citati nel volantino, in zone tra l’altro periferiche dove c’è meno necessità rispetto al centro cittadino, rappresentano semplicemente un vincolo di legge a fronte dei parcheggi tolti in altre zone come ad esempio l’area della ciclabile. In sostanza togliere parcheggi in determinati punti della città e aggiungerne in altri non sembra essere identificabile come un grande risultato di amministrazione cittadina visto che in questi anni non solo non si è pensato di realizzare ma nemmeno di progettare veri e propri parcheggi che possano attenuare la problematica.

Sul tema “no slot” bisogna sottolineare come vi sia una sentenza del TAR ancora in itinere con il provvedimento sub iudice, mentre riguardo al nuovo appalto per la gestione rifiuti è stato avviato solo in questi ultimi giorni di mandato il bando comprensoriale dopo anni e anni di proroghe. Tirando le somme si può dire che delle opere elencate bisogna rendere merito della realizzazione della pescheria e del campo da beach. Due grandi risultati ma che purtroppo si perdono di fronte al mare di importanti problematiche che vive Ventimiglia alle quali bisogna pensare di dare risposte concrete.

Con il nostro programma contiamo di restituire decoro e prospettive per la città con un piano quinquennale ben definito senza ridursi, come l’attuale giunta, ad investire negli asfalti solo gli ultimi sei mesi di governo giusto per poter dire di averli fatti quando si tratta semplicemente di lavori di ordinaria amministrazione».