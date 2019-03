Imperia. E’ stato fissato per il prossimo 11 aprile l’incidente probatorio nel corso del quale verrà discussa la perizia psichiatrica su Vincenzo Mercurio, 54 anni, commerciante ambulante residente a Ventimiglia. L’esame sarà eseguito dal dottor Gabriele Rocca di Genova. Mercurio, il 27 settembre scorso, ha ucciso a coltellate il medico legale Giovanni Palumbo, 61 anni, nel suo studio di via Fratti, nel centro di Sanremo, per vendicarsi di una perizia che, secondo l’omicida, Palumbo non gli avrebbe consegnato rendendo vane le sue richieste per ottenere l’invalidità.

Il perito genovese ha chiesto e ottenuto una proroga ai 90 giorni di tempo per depositare la perizia che dovrà accertare la capacità o meno di intendere e volere di Mercurio. Il legale della famiglia Palumbo, l’avvocato Marco Bosio, ha nominato lo psichiatra forense Marco Lagazzi di Genova, consulente di parte. Mentre per Mercurio, difeso dall’avvocato Carlo Biondi di Genova, la consulenza è stata affidata allo psichiatra Emilio Maura.

L’incidente probatorio avverrà davanti al giudice Massimiliano Raineri. Il pm è Luca Scorza Azzarà.

L’arresto di Mercurio