Olio Capitale, le eccellenze dell’Imperiese in vetrina alla rassegna di Trieste

Imperia. Anche quest’anno Liguria in vetrina a Olio Capitale, Salone degli extravergini tipici e di qualità, in programma a Trieste dal 15 al 18 marzo.

La manifestazione è organizzata dalla CCIAA Venezia Giulia con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.

L’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria della CCIAA Imperia La Spezia Savona sarà presente con un ampio spazio dedicato agli oli del nostro territorio e alle sue aziende produttrici.

“Olio Capitale – sottolinea Enrico Lupi, presidente dell’Azienda Speciale “PromoRiviere di Liguria” – rappresenta l’unico Salone monotematico sull’olio extravergine di qualità, punto di incontro per gli operatori della filiera olearia. La Liguria sarà protagonista assoluta della rassegna grazie ad una annata straordinaria che spicca nel panorama olivicolo italiano. Fondamentali i rapporti internazionali messi in campo da Liguria International grazie alla quale è stato possibile allestire un Infopoint, all’interno di un’isola, dove l’Azienda Speciale con proprio personale plurilingue accoglierà il numeroso pubblico e gli operatori stranieri fornendo informazioni sul nostro territorio e sulle nostre produzione di eccellenza”.

A rappresentare il nostro territorio alla prestigiosa rassegna sotto le insegne della Liguria grazie alla compartecipazione di Liguria International saranno: Olio Calvi di Imperia, Frantoio Ghiglione di Dolcedo (Im), Azienda Agricola Ada Musso di Diano Arentino (Im), Sommariva di Albenga, Olio Boeri di Taggia, Azienda Agricola Cagliero di Cesio e Azienda Agricola Ramella di Diano Marina l’unica azienda non produttrice di Olio ma di Pesto Fresco.

Uno spazio di 72 mq dedicato alle nostre imprese partecipanti sarà personalizzato con colori di grande attrattiva e posizionato in un’area strategica all’ingresso della fiera. Altra importante protagonista di questa edizione l’Oleoteca Regionale della Liguria vetrina di eccellenza per la promozione e la valorizzazione degli oli extravergini di qualità.

L’Oleoteca, l’unica organizzazione pubblica in Italia, raggruppa produttori, assaggiatori, soggetti pubblici e privati, Camera di Commercio e ha come obiettivi la diffusione e valorizzazione dell’olio e dei prodotti tipici della Liguria in Italia e all’estero. La presenza a Trieste per “Olio Capitale” rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere le aziende del territorio ligure e far crescere il progetto di valorizzazione dell’Olio di Liguria per la diffusione dell’agroalimentare di qualità e la promozione delle tipicità locali.

Presso lo stand dell’Oleoteca nelle giornate di manifestazione si svolgerà un’importante azione di animazione con corsi di assaggio e degustazione gratuiti al quale parteciperanno buyers esteri e pubblico.