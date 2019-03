Nuovo tabacchi a Taggia, deserto bando per “profughi”. Ecco come verrà assegnata la licenza

Taggia. E’ andato deserto il concorso per l’assegnazione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio. In pratica si tratta di un “sali e tabacchi” che potrà essere collocato in via Aurelia Ponente in tutti i numeri civici compresi tra l’80 e il 106 (inclusi) sul lato destro e i numeri 87 e 89 sul lato sinistro.

Il concorso era riservato alle seguenti categorie di persone:

a) profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza, ovvero, in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all’assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;

b) invalidi di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

c) decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Per la categoria “a”, ovvero profughi, si intende quelli di nazionalità italiana (come per le altre categorie) sfollati da territori stranieri. Ad esempio profughi istriani o libici.

Ora la licenza del “sali e tabacchi” verrà assegnata tramite trattativa privata dietro corrispettivo di denaro che parte da una base di € 37.795 euro, importo da corrispondere in unica soluzione all’atto del conferimento dell’esercizio. La rivendita verrà appaltata per un periodo di tre anni a chi corrisponderà la somma più elevata a partire dall’importo base e disponga un locale idoneo situato nella zona sopra specificata; Questo locale deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità dalla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l’impianto della rivendita.

