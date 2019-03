Nuovo raid vandalico a Bordighera, scooter a terra e specchi auto in frantumi

Bordighera. I vandali tornano a colpire nella ‘Città delle Palme’. La scorsa notte ignoti hanno rovesciato a terra alcuni scooter in sosta in via Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 274. Oltre ai mezzi a due ruote, i vandali si sono ‘divertiti’ a mandare in frantumi gli specchietti di auto in sosta.

Non è la prima volta che a Bordighera si registrano episodi analoghi. Già la scorsa primavera, nella stessa zona, c’è chi aveva trascorso un sabato sera alternativo spaccando finestrini e specchi alle auto regolarmente in sosta. Mentre in località Arziglia, in più di una occasione, erano stati presi di mira i motorini.

[Foto Facebook]