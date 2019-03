Taggia. Sarà attivo a partire da venerdì 8 marzo il punto cliente Inps presso il Comune di Taggia. Il servizio sarà a disposizione dei cittadini tutti i venerdì dalle 9 alle 12.30 presso lo sportello dei Servizi Sociali.

Presso il “Punto Cliente”, mediante l’accesso ad apposite banche dati dell’Inps, i cittadini potranno avere informazioni di carattere generale sullo stato delle domande, la stampa dell’estratto contributivo, del duplicato Cud di certificazione

dei redditi pensionistici e della Certificazione Unica, dei pagamenti di prestazioni effettuati dall’Inps, del duplicato modello ObisM (cedolino di pagamento della pensione) nonché prenotare appuntamenti presso le sedi INPS (servizio, totalmente gratuito, rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Taggia).

Per accedere ai servizi sarà necessario presentare i seguenti documenti: carta di identità e codice fiscale. Sarà possibile fruire dei servizi anche per conto di un familiare. In questo caso il delegato dovrà esibire apposita delega sottoscritta dal delegante e corredata dai documenti di identità ed i codici fiscali di entrambi i richiedenti.