Taggia. L’Asd Atletico Argentina comunica che, in data 7 marzo, sono entrati a far parte dell’organigramma societario Alessandro Binello, Luigi De Mare e Giorgio Toniolo. Il primo, che ha assunto la carica di presidente del Settore Giovanile, si occuperà esclusivamente delle iniziative dedicate ai giovani calciatori rossoneri. Il secondo, attuale pilastro della prima squadra in testa alla classifica di II Categoria – Girone A, assume la carica di vice presidente. Il terzo assume la carica di responsabile Scuole calcio Atletico Argentina.

Il presidente Luigi Minti, visibilmente soddisfatto, dichiara che “sebbene si tratti di una società giovane molto ha già fatto e molto deve ancora fare per offrire ad Arma di Taggia un’offerta calcistica di primo piano. Per questo motivo ben vengano giovani e meno giovani con competenze e voglia di investire nei nostri colori. Il mio obiettivo è quello di dare un futuro quanto più roseo e vincente all’Atletico Argentina”.