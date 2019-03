NSC Volley Imperia, l’under 16 femminile al primo posto del girone D

Imperia. Conclusa la prima fase territoriale del campionato FIPAV under 16 femminile dove l’NSC Volley Imperia ‘In.Net’ si piazza matematicamente e meritatamente al primo posto del girone ‘D’ con un ricco bottino di 26 punti!

La squadra allenata dalla coppia vincente Valter De Alessandri e Rudy Squillace è composta dalle bravissime Linda Riva (2 – banda), Martina Bertolino (3 – libero), Layla Pino (4 – libero), Giulia Contini (6 – Capitano – banda), Chiara Muscatiello (7 – centrale), Eleonora Favero (12 – alzatrice), Ema Guga (23 – opposto), Marta Gandolfo (24 – opposto), Martina Alberti (25 – centrale), Naomi Cotta (28 – opposto), Lisa Stefanazzi (33 – banda), Anna Risso (35 – centrale) e Martina Di Michele (51 – banda).

La stessa squadra col nome di ‘NSC Punta Crena Vini’ attualmente conduce al primo posto anche il campionato di Seconda Divisione che vede appena concluso il girone di andata a +5 punti dalla seconda.

Un grande plauso a questo eccezionale gruppo ed un augurio per il prosieguo della stagione, certi che faranno del loro meglio impegnandosi al massimo come fatto fin qui. Ad inizio stagione alcuni erano scettici… ma i risultati hanno in realtà svelato un’attenta organizzazione ed un ottimo lavoro di squadra!

Un’altra grande soddisfazione per l’NSC Volley Imperia che, dopo il primato già ottenuto nella prima fase dell’under 18, aggiunge un altro bel successo al palmares per quanto riguarda il settore giovanile.