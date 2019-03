Sanremo. Notte stellata al Casinò con lo chef Carlo Cracco. Lo chef vicentino, star di programmi come MasterChef e Hell’s Kitchen, ha battezzato la partnership d’eccellenza enogastronomica fra la casa da gioco ed Elior, il gruppo che da febbraio ne gestisce bar e ristoranti.

Leggi anche giornata-evento Le eccellenze gastronomiche della Riviera protagoniste al Roof Garden del Casinò di Sanremo

Gusto e mondanità gli ingredienti della serata evento, andata in scena ieri sera tra la Sala Privata e la terrazza del Roof Garden. Ad accogliere gli invitati, un aperitivo gourmet che ha poi lasciato spazio a una cena di gala a regola d’arte dove hanno trionfato le materie prime del territorio.

di 13 Galleria fotografica Lo chef Carlo Cracco super star al Casinò di Sanremo









«Stasera abbiamo celebrato l’inizio di un percorso di gusto e convivialità, fatto di attenzione a prodotti a km zero, di cura per i dettagli e di condivisione dello star bene – hanno sottolineato Roberto Corda e Rosario Ambrosino, rispettivamente direttore e amministratore delegato del colosso della ristorazione collettiva, oggi francese ma nato a Genova nel 1954 –. La partnership con il Casinò di Sanremo è nata da una condivisione di intenti nella costante ricerca di qualità per offrire un’accoglienza gastronomica d’eccellenza che vuole rivolgersi non solo al cliente tipo, il giocatore, ma a tutti gli ospiti del Casinò e non solo».

«È iniziata una nuova fase dove la ristorazione è elemento strategico e portante della nostra proposta d’intrattenimento – hanno aggiunto il presidente e il direttore generale della casa da gioco, Massimo Calvi e Giancarlo Prestinoni –. La cultura del cibo è benessere, soprattutto se coniugata con eventi mirati a esaltare la tipicità del territorio e la ricercatezza di gusti e di menu appositamente creati per soddisfare le aspettative della clientela e del pubblico in generale».

Un pensiero condiviso dallo stesso chef Cracco che nelle cucine del Casinò è tornato a tre anni di distanza da quel grande format che fu “Chef in scena”. «È sempre un piacere tornare qui, della Liguria e di Sanremo ho un piacevole ricordo», ha esordito la stella Michelin presentandosi agli ospiti (tra gli altri, il sindaco Alberto Biancheri – all’aperitivo – e l’assessore alla Cultura Eugenio Nocita), poi deliziati da portate d’autore che hanno reso omaggio ai produttori locali e, soprattutto, a un’eccellenza del nostro mare, sua maestà il gambero rosso. «Non servono tante presentazioni: il gambero è ottimo, è unico. Personalmente lo uso da circa 30 anni, è un prodotto che ho nel cuore», ha chiosato, sorridendo, lo chef.