NonSiamoSoli onlus di Sanremo organizza la Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica

Bordighera. Ci sono ancora alcuni posti disponibili riservati alle donne che non hanno mai partecipato all’iniziativa dell’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli onlus per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna con una Giornata di Educazione alla Prevenzione Senologica dedicata a tutte le donne che abbiano più di 40 anni e che non hanno mai fatto un accertamento mammografico o che non lo hanno fatto da molto tempo.

Si terrà sabato 9 marzo dalle 8 alle 13.30 presso lo studio Oggero, in via Romana 40, a Bordighera. Per partecipare basta prenotare con una semplice mail indirizzata a info@nonsiamosoli.it indicando:

– nome e cognome

– l’età

– se e quando ha effettuato l’ultimo esame

– una fascia oraria preferita

– un recapito telefonico.

“Comunicheremo direttamente i dettagli e l’orario più consono possibile a chi parteciperà” - fa sapere l’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli onlus di Sanremo.