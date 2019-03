Morbillo, a gennaio 163 casi in Italia. Tre in Liguria

Genova. Sono tre i casi di morbillo registrati in Liguria nel mese di gennaio sui 163 totali segnalati in Italia in dodici regioni.

L’80% dei casi è stato segnalato da quattro Regioni: Lombardia, Lazio, Puglia e Emilia-Romagna. La Regione Puglia ha riportato l’incidenza più elevata, con 29 casi. Il numero maggiore in assoluto si è registrato in Lombardia, con 53 persone infettate dal morbillo. L’età mediana dei casi è 30 anni, in un range da 0 a 71 anni. E’ quanto emerge da un report stilato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che si basa su dati nazionali della Sorveglianza Integrata del Morbillo e della Rosolia, raccolti dal Reparto Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici del Dipartimento Malattie Infettive.

In particolare, il 92 per cento dei casi era non-vaccinato o vaccinato con una sola dose al momento del contagio. Sono stati segnalati 5 casi tra bambini con meno di 1 anno di età, mentre il 24 per cento dei contagiati (39 casi) ha riportato almeno una complicanza. Sono stati segnalati 9 casi di polmonite e un caso di encefalite, quest’ultimo in una persona adulta non vaccinata.

Il 37% dei casi segnalati è stato ricoverato e un ulteriore 23% si è rivolto ad un Pronto Soccorso.

Sono stati segnalati 7 casi tra operatori sanitari (4,3% dei casi totali), di cui nessuno vaccinato. Sono inoltre stati segnalati 3 casi tra gli operatori scolastici, di cui nessuno vaccinato.

Nel mese di gennaio 2019 sono stati segnalati 2 casi di rosolia con un’età mediana di 29 anni.