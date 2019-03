Misteriosa aggressione a Bordighera. Ecco i primi particolari

Bordighera. Cominciano a emergere alcuni particolari sulla misteriosa aggressione avvenuta una tarda sera di alcune settimane fa. Vittima è un uomo di 33 anni, F.D.A., abitante a Camporosso. Il giovane, che ha precedenti per spaccio di droga, è stato aggredito da ignoti armati di una spranga nei pressi dell’ospedale Saint Charles di Bordighera.

Ricoverato inizialmente presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 33enne è stato ora trasferito al Borea di Sanremo ma le sue condizioni non consentono ancora agli inquirenti di interrogarlo. Ha riportato, infatti, importanti lesioni alla testa.

E’ ancora mistero sul movente. L’uomo è stato vittima di un’aggressione casuale o si è trattato di un vero e proprio agguato? A far propendere per la seconda ipotesi è il fatto che il giovane, chiedendo aiuto, ha evitato che venissero allertate le forze dell’ordine. Ai sanitari che lo hanno soccorso, avrebbe raccontato di essere caduto. Versione, questa, che non convince gli inquirenti e che può essere dettata dal timore di una ritorsione in caso di denuncia del male subito.

I carabinieri della compagnia di Bordighera continuano gli accertamenti sul caso, in attesa che l’uomo possa fornire la sua versione e nella speranza, soprattutto, che collabori con i militari. La ricostruzione dell’accaduto risulta in ogni caso difficile in quanto nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.