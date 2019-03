“Minacciato su messanger”, la denuncia del candidato leghista a Sanremo

Sanremo. “Ieri sera minacciato su messanger sporgerò denuncia. In ogni caso stiamo lavorando bene allora!”. A dirlo è Stefano Isaia, candidato consigliere per la Lega alle prossime elezioni amministrative matuziane. “L’altra sera un mia amicizia di Facebook, che non conosco personalmente, ha avuto a che dire sui miei post. E’ di fazione politica nettamente opposta alla mia ed ha iniziato a provocarmi”.

L’esponente del Carroccio, che afferma di non aver risposto alle provocazioni, poi riporta le frasi incriminate: “Vediamoci di persona che ti spiego come ti devi comportare”, “Ti spiego a voce e vedrai che poi ti calmi” e altre espressioni che , secondo Isaia, farebbero intendere la volontà del ‘rivale’ di avere uno scontro anche fisico con il candidato.

Il leghista, che a breve è intenzionato ad aprire un punto di ascolto, in vista del voto, nella Città dei Fiori, è intenzionato a denunciare il fatto alle autorità competenti.