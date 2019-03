Sanremo. Alla piazzetta dei Diritti di via Pallavicino, a lume di candela per “M’illumino di meno” Marino Magliani venerdì ha tratteggiato come solo lui sa fare la figura del “regale marginale” Elio Lanteri, il “Sindacalista Scrittore” della CGIL di Imperia.

Lo ha fatto con Fulvio Fellegara (segretario generale CGIL Imperia), Matteo Lanteri (compagno di lavoro al sindacato e amico) e Fabio Barricalla. Era la seconda puntata della rassegna della Camera del Lavoro.