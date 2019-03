Milano City-Sanremese, mister Lupo: “Sono soddisfatto della reazione”

Sanremo. La Sanremese torna con un punto dalla trasferta di Milano grazie alla rete di Molino su calcio di rigore.

“Sono soddisfatto della reazione, nel primo tempo abbiamo fatto poco ma nel secondo abbiamo reagito bene sul piano offensivo, dovevamo inventare qualcosa data la mancanza delle punte – ha commentato mister Alessandro Lupo al termine della partita – mi è piaciuta la reazione in un campo difficile contro una squadra in salute, credo che sia un buon punto. Ora avremo due settimane per lavorare bene sperando di recuperare gli infortunati per prepararci al meglio per la gara contro il Ligorna”.