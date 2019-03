Mentone protagonista a Roma al meeting delle destre d’Europa

Roma. La sezione mentonese del Rassemblement National capitanata dal giovane Damien Savastano oggi nella capitale d’Italia per parlare d’Europa. Si tratta di una riunione volta a riflettere sul futuro asset europeo quella che si svolge oggi nel palazzo di Montecitorio insieme ai principali gruppi delle destre ed estreme destre del continente.

La riunione, organizzata dalla Lega, vede la partecipazione di giovani esponenti provenienti da tutta Europa e facenti parte dei principali partiti della coalizione “Europe of Nations and Freedom ENF” tra i quali il principale protagonista della politica di Marine Le Pen, il francese di origini italiane Jordan Bardella, candidato alle prossime europee di maggio.

I giovani, riuniti da ieri nella capitale, sono impegnati a diversi tavoli per organizzare programmi e progetti di cooperazione da presentare ai fedeli elettori prima della chiamata alle urne. Come già detto più volte dal braccio destro del nostro ministro dell’Interno, Marine Le Pen, il futuro dell’Unione europea in caso di vittoria dal parte dell’ENF, consisterà in una “Europa di nazioni e di libertà”, dove ciascun paese potrà decidere le proprie sorti senza rendere conto agli organi sovranazionali come la Commissione o il Parlamento europeo.

Secondo i media d’oltralpe, la speranza dei giovani presenti a Roma è quella di incontrare il loro leader Matteo Salvini, cosa improbabile ma non impossibile visti gli impegni già presi in precedenza.