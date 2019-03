Mentone. Avviso per chi, dalla nostra provincia, in questi giorni si reca nella vicina Francia per lavoro, affari o piacere. A poche ore dalla fin e della “Festa del Limone” gli agrumi vengono venduti , nella Costa Azzurra a prezzi stracciati. Secondo quanto riporta Nice Matin la promozione parte oggi alle 14 e continuerà il giorno successivo, giovedì 7 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 fino a esaurimento scorte.

I prezzi sono da gran risparmio: tre chili di arance o limoni costano 1.50 euro a fronte del prezzo medio in provincia di Imperia che, in questo periodo dell’anno, non è mai meno meno (anche in promozione) di un euro al chilo per le arance e qualcosa di più per i limoni.

Logicamente, quelli in vendita scontata, non sono agrumi di qualità eccelsa, avendo sulle spalle la “partecipazione” alla festa. Ma i frutti sono comunque selezionati tra quelli che non sono entrati in contatto con il pubblico e sono ottimi per farci marmellate, liquori ed altre varianti culinarie.