Ventimiglia. 2019 scoppiettante per l’atleta dello Judo Club Ventimiglia Riccardo Pappalardo, autore di un’altra gran bella prestazione all’International Turin Cup coronata dalla conquista della medaglia di bronzo.

Importante manifestazione organizzata nel capoluogo piemontese sotto l’egida del Comitato Regionale Piemontese della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) che ha visto la partecipazione di atleti

provenienti da Italia, Francia, Russia e Svizzera.

Riccardo, seguito in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci, ha gareggiato nella categoria unificata Junior/Senior fino a 66kg. Tabellone difficile con atleti italiani e stranieri di prim’ordine. Riccardo parte subito forte con una netta vittoria per Ippon sul primo avversario, subisce una battuta d’arresto al secondo incontro ad opera di un forte atleta francese in un combattimento apertissimo e tiratissimo fino allo scadere del tempo.

Affronta quindi con la massima determinazione e concentrazione il girone dei recuperi mettendo a segno tre vittorie caratterizzate da altrettanti Ippon veramente spettacolari. Terzo posto finale per Pappalardo, in un podio internazionale che ha visto piazzarsi ai primi due posti rispettivamente il rappresentante della Russia e quello della Francia.

Grande soddisfazione per l’esito della gara con cinque incontri disputati e quattro vittorie. Un continuo percorso di crescita che si collega anche alle belle prestazioni fornite dall’atleta ventimigliese sia al Grand Prix Italia Junior a Lignano Sabbiadoro sia al Grand Prix Italia Junior a Genova.

La competizione, inoltre, era valida anche come Gran Premio 1°/2°/3° dan, e Riccardo, grazie alle vittorie conquistate, ha raccolto anche un altro bel bottino di punti per la promozione a cintura nera 1° dan.

“Grande impegno e grande motivazione, oltre a una preparazione continua, caratterizzano il temperamento dell’atleta, quindi non resta che dire…. avanti così!” – fa sapere lo Judo Club Ventimiglia Asd.