Maxi squalifica ad Abdul Rahaman Kassun, il dirigente Mascolo: «Episodi che fanno pensare male»

San Bartolomeo al Mare. Fa discutere la maxi squalifica, fino al 31 maggio 2020, inflitta al difensore del San Bartolomeo Abdul Rahaman Kassun fermato dal giudice sportivo per oltre un anno.

Secondo il referto arbitrale contestato dalla dirigenza della squadra del Golfo dianese, espulso nei minuti finali dell’incontro con la Carlin’s Boys disputato a Pian di Poma la settima scorsa avrebbe colpito con una manata il direttore di gara.

«Non ci sono riscontri -dice il dirigente Vincenzo Mascolo preannunciando uno scontato ricorso – tra l’altro parliamo di un ragazzo che di ruolo fa il difensore che ha preso due ammonizioni in tutto il campionato. Anche a un altro nostro giocatore, Marco Iannolo, sono state inflitte 3 giornate per doppia ammonizione per un semplice battibecco per il quale allora dovevano essere puniti anche gli avversari, visto che non si può battibeccare da soli».

«Noi -conclude Mascolo -crediamo nel calcio pulito e confidiamo che gli organi federali altrettanto e che sviste di questo tipo sia soltanto frutto di inesperienza e non di malafede. Certi episodi, però, fanno pensare male».