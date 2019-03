Matteo Guardiani (Fratelli d’Italia Sanremo) organizza a Coldirodi un incontro sulle elezioni europee

Sanremo. Oggi alle 18 Matteo Guardiani, candidato al Consiglio comunale per Fratelli d’Italia Sanremo, organizza un incontro a Coldirodi, in piazza San Sebastiano per parlare dei problemi riscontrati e delle proposte per migliorare il paese.

Così interviene il segretario cittadino Michele Gandolfi che spiega: «Vogliamo mantenere la vicinanza con i cittadini, il mezzo che ci ha contraddistinto come partito e sostenuto in questi cinque anni nei quali abbiamo sempre portato le istanze all’attenzione di un’amministrazione che si è rivelata sorda agli appelli di un partito che ha sempre cercato di essere propositivo per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

«Insieme a Sergio Tommasini candidato sindaco e a Gianni Berrino attuale assessore regionale e candidato alle prossime elezioni europee vi aspettiamo numerosi» – conclude Gandolfi.