Marco Manis è il Man of the Match Agenzia Grandi Vini per Sanremese–Sestri Levante

Sanremo. Il rigore parato nel contro il Sestri Levante è valso al portiere della Sanremese Marco Manis il premio Agenzia Grandi Vini Man of the Match.

Il numero 1 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa. «Il rigore era dubbio, Videtta è andato a saltare con le mani dietro la schiena proprio per evitare il contatto con la palla, ma alla fine è andata bene – ha dichiarato Manis al termine della partita – ho guardato il giocatore, ho intuito che probabilmente avrebbe calciato lì e mi sono buttato da quella parte. Visti i risultati delle dirette concorrenti è

comunque un pareggio positivo, anche se avremmo voluto fare qualcosa di più per i nostri tifosi».