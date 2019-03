Ospedaletti. E’ la volta di Valentina Lugarà che questa sera, alle 18, ha inaugurato il proprio point, il terzo di questa campagna elettorale a tre e che la vede sfidare Paolo Blancardi e Daniele Cimiotti per il posto di futuro sindaco.

Tanti i sostenitori che si sono riuniti in via Matteotti per presenziare al momento del “taglio del nastro”. Non sono mancati i candidati della lista civica ViviAmo Ospedaletti. Una lista quasi chiusa, che al momento vede confermati: Fulvio Di Michele, titolare di impresa di pulizie e vicepresidente della bocciofila di Ospedaletti; Angelo Tirone, artigiano edile, è stato consigliere di minoranza; Monica Barone, commerciante; Valeria Amici, controllore amministrativo del Casinò di Sanremo e per moltissimi anni volontaria della Croce Rossa; Massimo Pesce, dipendente statale; Davide Morena, account manager di una società produttrice di software; Barbara Pettinari, commessa; Gilda Liberatore, commessa e vice responsabile di un attività commerciale; Matteo Pra Gangi, lavoratore dipendente e anche il noto ristoratore Marco Cuccuvé.

di 6 Galleria fotografica L'inaugurazione del punto di ascolto in via Matteotti









Durante la serata il primo cittadino in carica ha voluto portare i propri saluti alla giovane sfidante. Un gesto ben accolto dall’avvocato ospedalettese.