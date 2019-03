Lorella Cuccarini e Mahmood ospiti della terza serata di Sanremo Young

Sanremo. Tutto è pronto per la terza puntata di Sanremo Young, teen talent targato Rai 1 per giovani cantanti dai 14 ai 17 anni, condotto in diretta dal teatro Ariston da Antonella Clerici.

Ospiti di questo terzo appuntamento in prima serata, la presentatrice e attrice Lorella Cuccarini e il fresco vincitore del Festival della canzone italiana, Mahmood.

Questa sera gli 8 giovani artisti in gara si sfideranno nuovamente all’ultima nota, esibendosi con brani che hanno fatto grande la musica italiana nel mondo, sempre giudicati dall’occhio vigile dell’Academy composta da alcuni dei personaggi più di spicco dello spettacolo nostrano: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro, Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia.