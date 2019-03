L’onorevole Edoardo Rixi a Sanremo per l’inaugurazione del point elettorale della Lega

Sanremo. Il segretario nazionale della Lega Liguria e viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, l’onorevole Edoardo Rixi, arriverà a Sanremo nel primo pomeriggio di lunedì 4 marzo in occasione dell’inaugurazione del point elettorale della Lega sanremese.

Durante la cerimonia, il Viceministro avrà anche modo di incontrarsi e confrontarsi con il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

L’On. Rixi – massimo esponente della Lega ligure e viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti del Governo Conte – arriverà in città alle 15 per prendere parte all’inaugurazione del point elettorale della Lega di via Roma 46/48 e per incontrare il commissario provinciale Alessandro Piana, i militanti, tutti gli iscritti e i candidati del Carroccio alla prossime elezioni amministrative.