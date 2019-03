La Riviera dei Fiori sotto i riflettori nazionali: il 16 marzo puntata speciale di Sereno Variabile

La Riviera dei Fiori ancora sotto i riflettori nazionali. Dopo il Festival di Sanremo e SanremoYoung, il 16 marzo le eccellenze del territorio saranno protagoniste di Sereno Variabile.

Nei giorni scorsi le telecamere della trasmissione di Rai Due hanno immortalato gli scorci più suggestivi e le attività più caratteristiche dell’estremo Ponente Ligure. La troupe di Osvaldo Bevilacqua ha fatto visita a Bordighera e Taggia, riservando ampi scenari a Sanremo e ai suoi protagonisti.

Nel corso della puntata andranno infatti in onda servizi sulla Scuola italiana di decorazione floreale per amatori, realtà fondata proprio nella città matuziana nel 1967 da Rosnella Cajello Fazio, le cui maestre di decorazione, per l’occasione, si cimenteranno nella realizzazione di un’originale composizione floreale.

Non mancheranno interviste a Barbara Borsotto della Maison Daphné Sanremo, le cui creazioni si ispirano alla ricchezza della flora mediterranea locale. In particolare, sarà portata in scena la collezione realizzata in collaborazione a Sabina Airoldi, direttore di ricerca dell’Istituto Tethys, e dedicata al Santuario Pelagos. Quindi foulard e abiti sartoriali e ispirati a un concetto di moda etica per la salvaguardia delle creature del nostro mare.

Con fil rouge i fiori, tema che si aprirà anche sulla tradizionale sfilata dei carri (il 10 marzo), a fare da cornice alla puntata sarà l’esibizione dal cuore della Pigna del violinista Davide Laura, e quella di Vittorio De Scalzi, immortalato di fronte al Casinò Municipale.