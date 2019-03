L’istituto Fermi Polo Montale diventa sede di certificazione linguistica del Trinity College of London

Ventimiglia. Dal 5 marzo, grazie all’interessamento della professoressa di inglese Eleonora Cafici e della dirigente scolastica Antonella Costanza, l’istituto “Fermi Polo Montale”, con sede a Ventimiglia è diventato ufficialmente sede di Certificazione Linguistica del Trinity College of London.

Grazie a questo progetto gli studenti ed i docenti dell’istituto potranno svolgere gli esami di lingua inglese per ottenere le certificazioni linguistiche dei diversi livelli, dall’A2 al C2, svolgendo le prove direttamente a scuola e pagando una tariffa agevolata.

Le sessioni di esame sono aperte anche a studenti e docenti di altri istituti scolastici, per facilitare chi volesse inserire nel proprio curriculum questa importante certificazione linguistica, richiesta nei concorsi pubblici ed apprezzata dai datori di lavoro di tutto il mondo.

La certificazione linguistica del Trinity è davvero completa, infatti prevede tutte le abilità (o skills): speaking, listening, reading and writing. Eventualmente è possibile sostenere gli esami in moduli separati per le diverse abilità da certificare e dilazionando il relativo pagamento.

Si prevedono anche corsi preparatori alle sessioni di esame organizzati dalla scuola aperti agli studenti ed ai professori finalizzati all’ottenimento della certificazione.