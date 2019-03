L’Imperia solleva Pietro Buttu dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra

Imperia. L‘Asd Imperia rende noto di aver transitoriamente sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Pietro Buttu, provvisoriamente sostituito dal tecnico del settore giovanile Nicola Colavito.

Questa scelta societaria è dovuta alla impossibilità di poter svolgere le sue funzioni sia in settimana che la domenica per infortunio del tecnico. Ad avvenuta guarigione, società e allenatore si incontreranno per discutere la futura collaborazione.

La società Asd Imperia augura una pronta e completa guarigione a mister Buttu.