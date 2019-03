L’Asl 1 Imperiese aderisce alla Giornata mondiale del rene

Imperia. La Giornata mondiale del rene è una campagna di sensibilizzazione globale volta ad aumentare l’informazione sull’importanza dei nostri rene e si svolge ogni anno da 13 anni in tutto il mondo, prevedendo la realizzazione di molteplici iniziative: dal Canada al Brasile, dall’Europa all’Australia e qui in Italia.

Tutto ciò, per creare informazione e sensibilizzare la cittadinanza ad avere comportamenti preventivi, far conoscere i fattori di rischio ma anche come vivere con una malattia renale. Gli obiettivi della manifestazione sono quindi:

 sottolineare che il diabete e l’ipertensione sono fattori di rischio per la malattia renale

 incoraggiare i controlli sistematici di tutti i pazienti con diabete e ipertensione

 far conoscere i comportamenti preventivi riguardanti lo stile di vita

 comunicare e confrontarsi con i professionisti sanitari sul loro ruolo chiave nel rilevare le malattie renali ed in particolare nelle popolazioni ad alto rischio.

 sottolineare il ruolo fondamentale delle autorità sanitarie locali e nazionali nel controllare la diffusione dell’insufficienza renale

 incoraggiare il trapianto quale opzione di miglior esito per l’insufficienza renale, e l’atto della donazione d’organo quale iniziativa salva-vita.

Ecco 8 semplici modi per ridurre il rischio di sviluppare malattie renali:

1. Mantenersi in forma e attivi

2. Controllare il livello di zucchero nel sangue

3. Controllare la pressione sanguigna

4. Seguire una dieta sana ed equilibrata, ridurre il consumo di sale e mantenere il peso sotto controllo

5. Mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi in caso di perdite aumentate

6. Non fumare

7. Non assumere farmaci se non su indicazione del medico

8. Mantenere sempre controllata la funzione renale se si ha uno o più dei fattori “ad alto rischio” (diabete, ipertensione, obesità, genitori o parente prossimo affetti da malattie renali, se di origine etnica a rischio aumentato, africana o asiatica).

La malattia renale cronica è una patologia trascurata e diffusa ed è definita tale, una condizione di alterata funzione renale che persiste oltre i tre mesi. È classificata in cinque stadi di crescente gravità, dove lo stadio 5 corrisponde alla dialisi o al trapianto.

L’impatto epidemico, il rischio cardio-vascolare associato e gli alti costi sociali ed economici connessi alla dialisi e al trapianto, inseriscono questa patologia tra i principali argomenti nei piani di prevenzione e di programmazione sanitaria.

I dati relativi alla diffusione della malattia renale rilevano una percentuale del 7,5% negli uomini e del 6,5% nelle donne in una popolazione con una età compresa tra i 35 e 79 anni. Questo vuol dire che diversi milioni di individui in Italia (2,5 – 3 milioni) sono portatori di una insufficienza renale e spesso non sanno di averla.

Le stime suggeriscono inoltre che queste percentuali siano destinate ad aumentare, è fondamentale quindi individuare precocemente problemi renali ed intervenire rapidamente con terapie e soprattutto con drastici cambiamenti dello stile di vita come l’alimentazione.

La diagnosi precoce di danno renale è molto semplice, sia sul piano clinico che su quello laboratoristico. Il dosaggio della creatinina e l’esame delle urine sono sufficienti, in prima battuta, per individuare l’esistenza.

“Iniziativa lodevole – afferma la vicepresidente ed assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – per la valenza informativa e formativa che vede il territorio protagonista, affinché i servizi possano essere sempre più vicini alla persona, andando verso una sanità a chilometro zero, con un approccio in assoluta sintonia con il Piano Regionale Socio-Sanitario”.

“Promuovere sani stili di vita, al fine di ridurre il rischio di sviluppare malattie – dichiara il direttore generale Marco Prioli – rendere accessibili i servizi al cittadino, operare in rete e superare l’ottica autoreferenziale, è la modalità operativa promossa da questa amministrazione. Ringrazio il personale sanitario che ha reso possibile l’organizzazione della giornata”.

Ecco le iniziative programmate da ASL1:

Ventimiglia:

Gazebo informativo, in collaborazione con Croce Verde in Via della Repubblica – angolo via

Roma – dalle 9 alle 13

Sanremo:

Punto informativo presso l’atrio dell’Ospedale di Sanremo – dalle 9 alle 12.30

Imperia:

Tenda allestita in collaborazione con Croce Rossa presso Largo Terrizzano – Imperia Oneglia – dalle 9 alle 17 per l’esecuzione di esami delle urine e visite.