L’Asd Imperia mette ko la Sammargheritese

Imperia. Condizioni climatiche perfette presso lo stadio “Nino Ciccione” di Imperia per disputare una bella partita. I nerazzurri sbloccano subito la partita al 5′ con il capitano Ambrosini che riceve palla su cross tagliato dentro l’area di rigore da Costantini, Ambrosini stoppa di petto e conclude al volo sul primo palo.

Al 21′ buon scambio dalla fascia destra tra Fazio e Castagna con quest’ultimo che prova la conclusione ma non trova la porta. La Sammargheritese prova la prima conclusione verso la porta difesa da Trucco al 43′ con Masi ma il tiro esce a lato porta.

Al 48 prova Gallio una conclusione a scendere ma il suo tiro non trova la porta per poco. Al 21′ occasione per gli ospiti con un pallonetto, con Trucco in uscita alta, di Calvo che però finisce alto sopra la traversa. Al 74′ bel tiro di Fazio in proiezione offensiva che dalla trequarti avversaria prova la conclusione di prima intenzione, ma colpisce il palo. Al 75′ intervento prodigioso di Trucco che respinge con le gambe una conclusione ravvicinata di Pezzi.

Al 82′ la traversa nega la gioia del gol a Castagna che su lancio di Fazio dalla difesa si ritrova a tu per tu con Raffo, il suo tiro però finisce sul legno alto. Al 87′ ultima occasione della partita sui piedi del subentrato Roda che dopo essersi liberato dell’avversario rientrando sul destro prova il tiro a giro all’incrocio dei pali ma il suo tiro non trova la porta.

Imperia 1 Sammargheritese 0

Formazioni

Imperia

1 Trucco 2 Fazio 3 Ambrosini 4 Martelli (72′ Risso) 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo (46′ Roda) 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Tahiri

A disp: 12 Messina 13 Pelliccione 14 Correale 15 Franco 16 Risso 17 Roda 18 Mella 19 Corio

Sammargheritese

1 Raffo 2 Delcielo (56′ Guariniello) 3 Gallio 4 Sanguinetti 5 Virzi 6 Mortola 7 Cilia 8 Cesaretti 9 Calvo 10 Masi (88′ Guarella) 11 Pezzi (79′ Amandolesi)

A disp: 12 Calori 13 Guariniello 14 Maucci 15 Ori 16 Guarella 17 Amandolesi 18 Neirotti

Ammoniti: Imperia – 15′ Fazio, 81′ Di Lauro.